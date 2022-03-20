شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 10853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1894 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 13271 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 4290 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1912 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2874 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 4540 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، أوراسكوم للتنمية مصر.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 1.1 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، رواد السياحة-رواد 500 ألف سهم، 244.3 ألف سهم، 1155 سهم، 78 ألف سهم، 529.6 ألف سهم، 137 ألف سهم، 750 ألف سهم، 62.1 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي تنمية للاستثمار العقاري، النعيم القابضة للاستثمارات 100 ألف سهم، 261 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، الكابلات الكهربائية المصرية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى 1.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 100 ألف سهم خزينة، تمثل 0.18% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 199.9 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.47% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 78.7 ألف سهم خزينة.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية 2021 حوالي 7.1 مليار جنيه مصري، بزيادة 41.4% مقارنة بـ 5 مليار جنيه في عام 2020، كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية 2021 بنسبة 69.3% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه وهامش مجمل ربح 33.9%.

كما حققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 21.7 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو سنوي 16.2%، وبلغ صافي الربح 315.6 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 40.4%.

في سياق آخر قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن مجلس الإدارة وافق على المساهمة في صندوق الخدمات المالية للشركات الناشئة بـ10 ملايين دولار، والمزمع إطلاقه يوم الأحد 20 مارس، والموافقة على شراء قطعة أرض بالمشاركة مع أحد الشركات الشقيقة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمشاركة في البناء.

من جهتها قالت شركة جي بي أوتو، إنها لم تدخل في أي اتفاقيات نهائية فيما يتعلق بشركة جي بي للتأجير التمويلي-إحدى الشركات التابعة- والمملوكة لها بنسبة 99.99%، وسوف تقوم الشركة بإخطار مساهميها والمتعاملين على أسهمها لأي اتفاقيات نهائية فيما يتعلق بأي من الشركات التابعة لها.

فيما أعلنت شركة أم بي للهندسة، عن إبرامها لعقد إدارة وتشغيل محطات شركة ريفولتا إيجيبت المكونة من 30 محطة شحن متنوعة بين الشحن البطئ والشحن السريع مغطاة على عدة محافظات على مستوى الجمهورية أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والقليوبية وبورسعيد والشرقية والبحر الأحمر، والطاقة التشغيلية لهذه الشبكة تبلغ تقريبًا 1.034 كيلو وات ساعة شحن بالإضافة إلى 200 كيلو ساعة شحن، علمًا بأن الشركة قادرة على تدر إيرادات بحوالي 18 مليون جنيه سنوية عند نسبة التشغيل حوالي 80% طبقًا للتعريفة المطبقة في مصر، وسوف يتم ربط المحطات بشبكة شركة شاحن على أن يتم الانتهاء من الربط وإتاحتها للمستخدم من خلال التطبيق الإلكتروني المزعم تدشينه نهاية الشهر الجاري.

بينما قالت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إن المهندس محمد غانم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، غير متواجد بمقر الشركة منذ يوم 16 مارس الجاري، وجاري الاستعلام لدى النيابة المختصة بشأنه موقفه القانوني.