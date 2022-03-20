شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الروبل الروسى استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 20-3-2022، مسجلا أمام الجنيه 0.15 جنيه مصرى، وسجل 1 جنيه مصري 6.84 روبل الروسي، وذلك مقارنة بتداولات الخميس الماضى، بسبب تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، أخطر البنك المركزي الروسي، اليوم الأحد، البنوك بضرورة تعقب معاملات نقدية معينة وخاصة التي تتضمن العملات الرقمية

وذكر موقع "بيتكوين" الإلكتروني أن البنك المركزي الروسي أرسل خطابا يدعو فيه المؤسسات المالية لتحديد "أي نوع من الاختلال في النشاط المالي" للعملاء مثل تغييرات في نفقات الاستهلاك والاستثمار الخاصة بهم.

وطبقا لهذا الخطاب الموجه من البنك فإن مسئولي البنوك عليهم توخي الحذر في تتبع أي زيادة غير ملحوظة في حجم التعاملات المالية وعمليات السحب وغيرها من التحويلات المرتبطة بالعملات الرقمية.

وتضمن الخطاب أيضا أن هذه العملية الرقابية يجب أن تشمل العمليات التي يجريها الأشخاص والكيانات الاعتبارية في خطوة تهدف إلى التحايل غير القانوني على القيود المفروضة على العملات الأجنبية وسحب الأصول من قبل المنظمات التابعة لما اسمته دول "غير صديقة".

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-03-14 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.14 جنيه مصري.

2022-03-15 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.14 جنيه مصري.

2022-03-16 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-17 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-18 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-19 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.