شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات اليوم الأحد بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 0.15 جنيه مصرى، وسجل 1 جنيه مصري 6.84 روبل الروسي، بسبب تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا. وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، أخطر البنك المركزي الروسي، اليوم الأحد، البنوك بضرورة تعقب معاملات نقدية معينة وخاصة التي تتضمن العملات الرقمية وذكر موقع "بيتكوين" الإلكتروني أن البنك المركزي الروسي أرسل خطابا يدعو فيه المؤسسات المالية لتحديد "أي نوع من الاختلال في النشاط المالي" للعملاء مثل تغييرات في نفقات الاستهلاك والاستثمار الخاصة بهم.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.