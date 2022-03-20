شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تتفقد المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، زيارة لمحافظة أسيوط، لتفقد عدد من المشروعات التنموية، في إطار جهود الوزارة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، تنفيذَا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى التعاون الدولي لدعم جهود التنمية، كما تشهد وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها حفل تخريج الدورة الثانية من برنامج أورنج كورنرز الصعيد لدعم رواد الأعمال في إطار التعاون الثنائي مع هولندا، بالشراكة مع بنك الإسكندرية.

وتبدأ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، زيارتها لتفقد مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، بأسيوط، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تحسين مهارات الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتعزيز جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من تطوير مهاراتهم في مجال الرياضيات والعلوم، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريب.

كما تشهد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والسفير الهولندي بالقاهرة، هان ماورتس سخابفلد، والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، السيد دانتي كامبيوني، تخريج الدورة الثانية من برنامج "أورنج كورنرز"، الذي يعمل على توفير التدريب والتسهيلات لرواد الاعمال لتنمية أعمالهم لاسيما في قطاعات الزراعة والحرف اليدوية ودعم رائدات الأعمال، ويتضمن الحفل عرض لما تحقق في إطار البرنامج منذ إطلاقه، ومعرضًا للشركات الناشئة التي تم تخريجها.

في سياق آخر تتفقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشروع قناطر أسيوط الجديدة، التي تم الانتهاء من تنفيذها العام الماضي، في إطار التعاون المصري الألماني، والتي تأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات الإدارة المستدامة لموارد المياه، التي تم تنفيذها على مساحة مليون و650 ألف فدان، بهدف الإدارة المستدامة للموارد المائية، توفير فرص العمل وخلق محور مروري جديد بأسيوط وتحسين قطاع الري والموارد المائية على مستوى عدد من المحافظات، وتعد قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المنشآت المائية التي بنيت على نهر النيل مؤخرًا وثالث أكبر مشروع بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي.

كما تتفقد وزيرة التعاون الدولي مشروع محطة كهرباء أسيوط الكهرومائية الجديدة، والتي تأتي أيضًا في إطار التعاون الثنائي مع الجانب الألماني، والتي انتهى تنفيذها في عام 2020، بهدف زيادة قدرات الطاقة الكهربائية المولدة في مصر، ودفع توجه مصر نحو التحول الأخضر من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 147 ألف طن سنويًا.

وتزور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، مركز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يعد مركز خدمة عملاء ومركز للتدريب، يخدم منطقة شرق وغرب ومركز مدينة أسيوط بإجمالي 180 ألف مستفيد تقريبًا.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع فى كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار فى رأس المال البشرى.

وخلال 2021 نفذت وزارة التعاون الدولي، مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت أن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية؛ التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية بقيمة 5.9 مليار دولار لتنفيذ 35 مشروعًا، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية 5.3 مليار دولار لتنفيذ 39 مشروعًا، والهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة يستحوذ على 4.6 مليار دولار لتنفيذ 30 مشروعًا.

وخلال عام 2021، نجحت الدولة فى إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 10.2 مليار دولار، من بينها 7.8 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.