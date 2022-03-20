شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12ساعة بسبب الإحلال والتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقتي الزيتون (عزبة مرسى خليل – مساكن الأميرية – الأميرية البلد - شارع الصحة ومتفرعاته – ميدان النعام)، ومنطقة مصر الجديدة (ميدان السباق ومتفرعاته – إسماعيل رمزی ومتفرعاته – شارع هارون ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته – روكسي ومتفرعاته – قصر البارون - السبع عمارات)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباح غدٍ الإثنين الموافق 21/3/2022، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، وذلك لمدة 12 ساعة .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه بالمناطق المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول .