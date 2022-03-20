شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 20-3-2022 بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

أما فى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبى الإسلامى سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.