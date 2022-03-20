شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 150 برجا تشاركيا لخدمات المحمول بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع لليوم السابع، أنه سيتم انشاء 120 إلى 150 برج تشاركى فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل الشركات حاليا على إجراء تجارب فنية قبل البدء فى انشاء الأبراج التشاركية.

وتنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة للتوسع فى إنشاء أبراج جديدة، بما يضمن رفع كفاءة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط المحددة التى يتم تطبيقها فى هذا الشأن، حيث يتم تقديم تيسيرات لإجراءات الحصول على تراخيص لإقامة تلك الأبراج.

وأعلنت الوزارة عن إنشاء 700 برج محمول جديدة فى عام 2020، كذلك 1300 برج جديد فى 2021 بزيادة تصل إلى ما يقرب من 70%.