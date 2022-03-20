شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى المزرعة تستقر عند 35 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن فى السوق المصرى اليوم، مستويات 35 جنيها فى أرض المزرعة بالنسبة للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل المستهلك بسعر 39 جنيها وما فوق، ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حيث يختلف بحسب المنطقة والمحافظة.

فى ذات السياق، تحرك سعر البيض فى الأسواق لمستويات 53 جنيها للبيض الأبيض، 54 جنيها للبيض الأحمر، و56 جنيها كرتونة البيض البلدى ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

أسعار الدواجن اليوم:

سعر الأبيض 35 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض 11.75_12 جنيها

كتكوت ساسو 6_6.25 جنيه

أمهات بيضاء 24 جنيها

أسعار الدواجن والبيض المنشورة فى سياق هذه السطور، تعبر عن الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك، حيث يضاف تكاليف النقل وهوامش ربح التجار مما يجعل السعر متغير من منطقة إلى أخرى.