شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين ترفع حصة تصدير القمح إلى 10 ملايين طن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأرجنتين يوم السبت إنها ستزيد حصتها السنوية من تصدير القمح لموسم 2022-2023 بمقدار ثمانية ملايين طن إلى ما يصل في مجمله إلى عشرة ملايين طن للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.

وتحد الأرجنتين، وهي منتج رئيسي للحبوب، من صادرات القمح في محاولة لضمان توافر المعروض محليا وتجنب ارتفاع أسعاره.

ولكن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار القمح‭‭ ‬‬لأن البلدين يوفران معا 30 في المئة من الإمدادات العالمية من الحبوب.

وما زالت حصة الصادرات الجديدة بعد زيادتها أقل مما كانت عليه في الدورة السابقة 2021-2022 عندما سمحت الأرجنتين بتصدير 14.5 مليون طن من القمح.