شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع توليد الطاقة بالصين 4% في أول شهرين من 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن توليد الطاقة في البلاد ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي، إلى 31ر1% تريليون كيلوواط/ساعة في الشهرين الأولين من عام .2022

ويأتي هذا النمو بعد تراجع على أساس سنوي بلغ 1ر2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد ارتفع توليد الطاقة الحرارية بنسبة 3ر4% على أساس سنوي، وقفز إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 2ر8% عن العام الماضي.

وزاد توليد الطاقة النووية والطاقة الشمسية بنسبة 6ر9% و 5ر6% على التوالي، في حين انخفض إنتاج طاقة الرياح بنسبة 6ر7%، وفقا لبيانات الهيئة.