شكرا لقرائتكم خبر عن فى 4 خطوات.. ازاى تصرف نفقة المطلقات من خلال محفظة الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت شركات الاتصالات على صرف نفقة المطلقات عن طريق بنك ناصر الاجتماعي على المحفظة الإلكترونية، ويتولى بنك ناصر تقديم النفقات للمطلقات من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع له، الذى يهدف إلى حماية الأسر التى تعانى من تخلى عائلها عنها دون نفقة، ويقوم البنك بتنفيذ الأحكام القانونية وتسليم المستحقين النفقات الخاصة بهم، سواء كانت الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو حتى الوالدين، ويمكن للمستفيدين صرف هذه النفقة على المحفظة الإلكترونية من خلال 4 خطوات وهي:

1- قم بالذهاب إلى أى فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

2- ملء استمارة التسجيل الخاصة بتلقى النفقة على المحفظة الإلكترونية والتوقيع عليها.

3- فى حالة عدم امتلاكك لمحفظة إلكترونية، يجب فتح محفظة إلكترونية لدى شركة المحمول التابع لها خطك.

4- سيصلك رسالة نصية قصيرة لتأكيد تحويل قيمة النفقة على المحفظة الإلكترونية الخاصة بك ثم عليكم التوجه للصرف من أى من القنوات المتاحة (فروع شركات المحمول، فروع مقدمى الخدمة مثل فورى وأمان، ماكينات الصراف الآلي).

يذكر أن عدد مشتركى المحمول فى مصر ارتفع إلى 103.45 مليون مشترك بالهاتف المحمول فى مصر بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 102.39 مليون مشترك بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهرى 1.04%، ومقارنة مع 95.36 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 8.49%.