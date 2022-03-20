شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج أمريكا من النفط الصخرى 97 ألـف برميل يوميا ليصل 8.487 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر يناير 2022 بمقدار 97 ألـف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.487 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية فبراير 2022.

وذكر التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، أنه يتوقع ارتفاعه خلال شهرى فبراير ومارس 2022 ليصل إلى 8.707 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، ارتفاع عـدد الحفارات العاملة بمقدار 20 حفارة خلال شهر يناير 2022 ليبلغ 542 حفارة.

وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعى خلال شهر يناير 2022 بنحو 37 ألـف برميل يوميا، أى بنسبة 0.04% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 99 مليون برميل يوميا، وانخفاض إجمالى إمدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.04% ليصل إلى نحو 65.8 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء فى منظمة أوبك بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 33.2 مليون برميل يوميا.

وفيما يخـص إمدادات مجموعة دول أوبـك + مـن الـنفط الخـام فـقـد ارتفعـت خـلال شـهر يناير 2022 بنحو 292 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.7% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 39.7 مليون برميل يوميا.