ميناء السخنة يستقبل غدا AMERALD AZZURRA وعلى متنها 80 سائحا و 70 فردا

القاهرة - سامية سيد - يستقبل ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، غدا الأثنين، السفينة السياحية AMERALD AZZURRA وعلى متنها 80 سائحا و70 فردًا من طاقم السفينة لرحلات اليوم الواحد.

تأتى هذه الرحلة بالتزامن مع استقبال ميناء السخنة، السفينة السياحية LE BOUGAINVILL قبل يومين وعلى متنها 86 سائحًا و112 فردًا من طاقم السفينة قادمة من العقبة، فى رحلة اليوم الواحد متجهة إلى رودس.

ويشهد ميناء العين السخنة منذ فترة نشاطا ملحوظا فى استقبال الميناء لرحلات اليوم الواحد وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية فى مصر، عبر الموانئ المحلية.

حيث استقبل ميناء السخنة سفينة نقل السيارات"BLANCO ACE "، بنمية الجنسية قادمة من جدة، وعلى متنها 1513 سيارة، حيث يبلغ طول السفينة 200 متر، بغاطس 8،2 متر، وهى من طراز RORO الرورو وتعتبر ثالث سفينة يستقبلها الميناء من هذا النوع.

وذكرت المنطقة الاقتصادية فى بيان صادر صباح اليوم، أن السفينة تحمل 1513 سيارة سوزوكى، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المناولة الخاصة بها خلال يومين، وذلك فى إطار ما تقوم به موانئ دبى العالمية مشغل الأرصفة بالميناء من أعمال استقبال وتداول فى الرصيف الجديد بالحوض الثانى، حيث تتم كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال هذا النوع لسفن نقل السيارات، من توفير سائقين لقيادة السيارات من داخل السفينة إلى ساحة التخزين، والانتهاء من كافة الإجراءات الجمركية لخروج هذه الشحنة من السيارات.

على جانب آخر، يشهد ميناء السخنة عمليات تطوير جارية فى البنية التحتية وإنشاء أحواض جديدة وأرصفة بحرية بأنشطة متنوعة فضلًا عن ساحات للتداول ومناطق لوجيستية، مما يضيف لها الكثير من المميزات وبما يحقق التنافسية مع مثيلاتها على البحر الأحمر، مما سينعكس بصورة إيجابية على معدلات الأداء وكذلك الأعمال داخل الميناء.