"رواد 2023" تبرز أهم أقول رواد النجاح فى العالم.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - “إذا كنت تفعل كل ما يفعله رواد الأعمال، فأنت تسير صوب الخسارة فالطريقة الوحيدة للتقدم، أن تكون مختلفًا".

وأوضحت صفحة رواد 203،التابعة لمشروع رواد أن من اقوال رائد الأعمال لارى إليسون أحد أشهر وأنجح رجال الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، أسس شركة أوراكل المتخصصة فى مجال صناعة البرمجيات. "إذا كنت تفعل كل ما يفعله رواد الأعمال، فأنت تسير صوب الخسارة فالطريقة الوحيدة للتقدم، أن تكون مختلفًا".

رائد أعمال هو مالك أو مدير مشروع يدرّ المال عن طريق الخوض بالمخاطرة والابتكار، يصبح روّاد الأعمال روّادًا لعدة أسباب، الكثير منها يعود لطبيعة الشخص نفسه، ومنها: التخلص من خلافات مكان العمل، استغلالهم من قبل أرباب عملهم، أو رغبتهم بأن يصبحوا أسياد أنفسهم وأصحاب القرار.