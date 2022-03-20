شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: استخدام أساليب البناء الحديث بالشراكة مع 35 مصنعا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن إحدى جلسات المعرض الدولي للعقار (MIPIM 2022) بمدينة كان في فرنسا، الذي يُقام تحت مظلة «استثمر في السعودية»، فيما اختتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشاركتها في المعرض باستعراض إستراتيجيتها لتطوير صناعة العقار في المملكة والفرص الواعدة في القطاع من خلال تمكين المطورين في القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للأسر السعودية بهدف رفع نسبة تملك المساكن إلى 70 % بحلول العام 2030، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم.
وأوضح الطويل أن الوزارة تستهدف إيجاد بيئة مناسبة لقطاع التطوير العقاري في المملكة لتوفير 300 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2025 بجودة عالية وأسعار مناسبة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة تحقق أفضل معايير جودة الحياة.
وتطرق إلى برامج الوزارة المتعدد والتي يأتي على رأسها «تطوير المطورين العقاريين» و«تحويل المقاولين إلى مطورين».