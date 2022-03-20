شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسبوعي لأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع يوم الجمعة، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي، وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على زيادة 1.29 دولار بنحو 1.2 % إلى 107.93 دولار، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 1.72 دولار أو 1.7 % عند 104.70 دولار للبرميل.

وأنهى كلا العقدين القياسيين الأسبوع على انخفاض بنحو 4 %، إذ وصلت الأسعار منذ نحو أسبوعين إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، مما شجع على موجات بيع لجني الأرباح منذ ذلك الحين.

وارتفعت الأسعار 3 % الخميس وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت ثلاثة دولارات أو 3.1 % إلى 101.09 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس 2.8 دولار أو 3 % إلى 97.84 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الأربعاء تسليم أبريل 0.5 % إلى 96.87 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.

وارتفع خام برنت تسوية مايو بنسبة 1 % إلى 100.86 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.

وانخفضت الأسعار الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع.