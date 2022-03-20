شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % ارتفاعا «غير مبرر» بأسعار الخضار و100 % للفواكه قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جولة ميدانية أجرتها ”الخليج 365” على أسواق الخضار والفواكه في مدينة الدمام، عن ارتفاع في الأسعار شمل الطماطم المحمية من 20 إلى 25 ريالا، للفلين الصغير والطماطم الشمسية من 13 إلى 15 ريالا، وقال مستهلكون إن الزيادة «غير مبررة»، بينما أكد الباعة بالسوق ارتفاع أسعار الخضار خلال 3 أشهر بنسبة 30 %، و100 %، للفواكه المستوردة، وأرجعوا الأسباب إلى زيادة الطلب، وقلة العمالة في المزارع، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا ، متوقعين أن تزيد الأسعار قبيل شهر رمضان بنحو 60 %، خاصة مع زيادة الإقبال على الشراء، وطالبوا الجهات المختصة بتشديد الرقابة وردع العمالة السائبة التي تدير سوقا سوداء وتتسبب في رفع الأسعار، وبيع بعض الخضار والفواكه منتهي الصلاحية، ومضايقة العمالة النظامية بالسوق.

وقال بائع الخضار والفواكه عيد أحمد: إن أسعار الخضار ارتفعت بنسبة 30 %،، فيما زادت أسعار الفواكه بنسبة 100 %،، مرجعا ذلك إلى قلة العمالة في المزارع المنتجة، إضافة إلى آثار جائحة كورونا.

وأضاف: إن أغلب أصناف الفواكه مستوردة، فيما زاد سعر الطماطم المحمية من 20 إلى 25 ريالا للفلين الصغير، بينما ارتفع سعر الطماطم الشمسية من 13 إلى 15 ريالا، متوقعا ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في رمضان بنسبة تصل إلى 60 %،، بسبب زيادة الإقبال.

وأشار إلى أن العمالة الوافدة ما زالت تحتكر السوق وتعرض بعض الخضار منتهي الصلاحية، حيث توجد سوق سوداء تديرها تلك العمالة، لافتا إلى أن البائعين قدموا شكاوى للجهات المختصة ولكن لم تتحرك لضبط تلك العمالة.

وقال بائع الخضار والفواكه غرم الله الغامدي: إن ارتفاع الأسعار متفاوت بين الخضار والفواكه، وإن بعض العمالة تعمل لصالحها وتسبب رفع الأسعار، مطالبا الجهات المختصة بحلول جذرية لمكافحة العمالة التي تعمل لصالحها، خاصة أنهم يديرون سوقا سوداء لصالحهم، مما يتسبب في ضرر للبائعين النظاميين.

وأكد بائع الخضار والفواكه رضا عدنان: إن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة الطلب المتزايد، وقلة المعروض، فيما تتفاوت الأسعار بحسب الموسم وحسب الأصناف الموجودة، متوقعا أن تزيد الأسعار قبيل شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب من المستهلك للخضار والفواكه.

وأضاف: إن السوق يعاني من العمالة السائبة التي تدير سوقا سوداء لصالحها، فيما تبيع بعضهم الخضار والفواكه منتهية الصلاحية، إضافة إلى مضايقة الباعة النظاميين، مطالبا الجهات المختصة بتشديد الرقابة على تلك العمالة.