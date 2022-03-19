الغرف التجارية: احتياطى الأرز يكفى الاستهلاك المحلى لمدة عام

القاهرة - سامية سيد - قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية بالقاهرة، إن مخزون الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة سنة حتى موعد المحصول المقبل في شهر سبتمبر المقبل.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أصحاب مضارب الأرز خفضوا الأسعار والتعاقد على توريد الأرز للسلع التموينية بعد فترة من ارتفاعها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

كشف رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو الأرز يتراوح ما بين 8.5 حتى 12 جنيه حسب جودته، موضحا أنه سيكون هناك احتياطى كبير لدى هيئة السلع التموينية.

شدد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية بالقاهرة، على أن هناك جهات رقابية تفحص السلع ومن يجد هناك مشاكل فى الأرز من خلال نسبة الكسر به أن يبلغ الجهات الرقابية.

ذكر رجب شحاته أن حجم الأراضى المزروعة بالأرز تبلغ مليون و300 ألف فدان ومن المتوقع أن يرتفع الإجمالى إلى مليون و500 ألف فدان خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لم يتم تقليل مساحة الأرز المنزرعة.

وتابع رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية بالقاهرة، أنه طلب من وزير التموين أن يكون أرز التموين 10% كسر لكنه رفض وتم الموافقة على أن يكون 5 % كسر، حيث توجد شركة محايدة تتولى استلام أرز التموين بنسبة كسر 5%.

وتابع رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية بالقاهرة، أنه يتم شراء الأرز عريض الحبة بـ 6700 جنيه.