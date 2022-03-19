شكرا لقرائتكم خبر عن 114 مليون دولار واردات مصر من أشكال الذهب الخام فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من أشكال الذهب الخام قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من أشكال خام الذهب غير النقدي نحو 114.6 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 9.6 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 105 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 1093.2%.

وتعتبر واردات أشكال الذهب الخام ضمن أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، حيث تضمنت القائمة أيضا واردات كلا من مواد أولية من الحديد أو صلب بقيمة 418.1 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 215.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 202.4 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 93.9%.

وشملت القائمة كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 342.8 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 201.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 141.1 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 70%، إلى جانب واردات فول الصويا بقيمة بلغت 265.3 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 232.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 33.1 مليون دولار بنسبة زيادة 14.3%.