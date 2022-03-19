لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة.. الإسكان تعلن 10شروط للحصول على وحدة سكنية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الشروط اللازمة لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة المتقدمين للحصول على وحدة سكنية فى شقق سكن مصر بمدينة بدر

وأكدت مى عبد الحميد، فى تصريحات لها، أنه لابد من توافر عدد من الشروط لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدة سكنية فى شقق سكن مصر بمدينة بدر ومنها :

لايحـق للعامـل المتقـدم أو الأسـرة التقـدم لحجـز أكثــر مـن وحـدة سـكنية واحـدة.

يلتـزم العامـل بشـغل الوحـدة السـكنية علـى نحـو دائـم ومنتظـم لمـدة 7 سـنوات

يحظـر التصـرف فـى الوحـدة السـكنية لمـدة ٧ سـنوات

يلتـزم العامـل المسـتفيد بالوحـدة سـكنية بعـدم تـرك الوظيفـة طـوال مـدة سـداد الأقسـاط

الوحــدات الســكنية المعروضــة للبيــع مخصصــة الإســتخدام الســكنى فقــط،

يعتبــر التوقيـع علـى عقـد التمويـل بمثابـة إقـرار بمعاينـة الوحـدة السـكنية

يجـوز للعامـل المتقـدم إسـتبدال أو تغييـر الوحـدة السـكنية مـع موظـف آخـر قبـل التعاقـد ومنـح التمويـل.

يقـر المتقـدم بصحـة البيانـات والمسـتندات المقدمـة منـه عنـد الحجـز

فـى حالـة مخالفـة أيـا مـن الشـروط والإلتــزامات المنصـوص عليهـا بهـذه الكراسـة يكـون العامـل المدنـى بالدولـةً المُتقـدم مسـئولاً جنائيـا ً ومدنيـاً

يتم التوجه لاستلام الوحدة بحد أقصى 60 يوم من تاريخ إستلام خطاب التسليم من جهة التمويل .