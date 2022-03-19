شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأسمنت تعلن تراجع سعر الطن 150 جنيها في الأسواق مع ضخ معروض ضخم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك تعليمات الموزعين لتوفير أكبر قدر من الكميات في السوق في وقت توفر المصانع فيه أكثر من 5 ملايين طن شهرياً بما يفوق الطلب وأنه لا صحة لما يتم تداوله من نقص المعروض في السوق.
وأكدت شعبة الأسمنت أن ما طرأ على الأسمنت من زيادة في أسعار البيع كان نتيجة لارتفاع أسعار الفحم والطاقة العالمية إلى أكثر من أربعة أضعف، ويشكل الفحم نسبة تتراوح ما بين 60 و 70 ٪ من تكلفة الإنتاج ويتم استيراده بشكل الكامل أن من غير المتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.
وأشارت إلى الاسواق شهدت انخفاض اسعار الاسمنت نتيجة لمتغيرات العرض والطلب، على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية.