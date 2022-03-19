شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأسمنت تعلن تراجع سعر الطن 150 جنيها في الأسواق مع ضخ معروض ضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد شرين كريم رئيس شعبة منتجي الأسمنت في اتحاد الصناعات،تراجع أسعار طن الأسمنت من 1650 جنيها إلي ما دون 1500 جنيها وذلك مع اتخاذ الشعبة قرار بضخ مزيد من المعروض في الأسواق بهدف ضبط الأسعار وذلك رغم ارتفاع أسعار الخامات وعلى رأسها الفحم والورق .

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك تعليمات الموزعين لتوفير أكبر قدر من الكميات في السوق في وقت توفر المصانع فيه أكثر من 5 ملايين طن شهرياً بما يفوق الطلب وأنه لا صحة لما يتم تداوله من نقص المعروض في السوق.

وأكدت شعبة الأسمنت أن ما طرأ على الأسمنت من زيادة في أسعار البيع كان نتيجة لارتفاع أسعار الفحم والطاقة العالمية إلى أكثر من أربعة أضعف، ويشكل الفحم نسبة تتراوح ما بين 60 و 70 ٪؜ من تكلفة الإنتاج ويتم استيراده بشكل الكامل أن من غير المتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى الاسواق شهدت انخفاض اسعار الاسمنت نتيجة لمتغيرات العرض والطلب، على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية.