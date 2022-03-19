شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر عملة «بيتكوين» 0.5% إلى 41 ألفا و970 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.5% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 41 ألفا و970 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 1.3%، حيث يتم تداولها بين 41 ألفا و542 دولار و42 ألفا و91 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 39% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وأضافت عملة بيتكوين 8.4% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 9.4% حتى الآن هذا العام.