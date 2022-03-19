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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأكاديمية المالية تعقد غدا «الحوار المالي FinTalk» بنسخته الرابعة، تحت عنوان «الابتكار ومستقبل الاستثمار»، حيث سيشهد اللقاء استضافة الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان الذي شغل عدة مناصب حكومية، منها مستشار رئيس مجلس الإدارة في الصندوق السعودي للتنمية SFD، والمدير العام المكلف في الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT، ونائب محافظ الإشراف في البنك المركزي السعودي.

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