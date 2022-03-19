تفاهم بين الاستثمار وأمازون لتطوير البنى التحتية للتجارة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاستثمار في الرياض مذكرة تفاهم مع شركة أمازون، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب رئيس شركة أمازون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور، لدعم الفرص الواعدة للاستثمار ونمو التجارة الالكترونية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار أن توقيع مذكرة التفاهم مع أمازون تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والإسهام ضمن مساعي المملكة لتطوير البنى التحتية للتجارة الالكترونية، والزخم المتسارع للانتقال نحو الثورة الصناعية الرابعة، متطلعا إلى استمرار إقامة شراكة مع الكيانات الرائدة في مجالها التي ستزود السوق المحلي بمعرفة ووفرة في الموارد تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وقال «إن الشراكة مع أمازون ستفتح فرص النمو وتعالج التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع التي ستؤدي إلى خلق فرص عمل في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا والمعرفة في هذا القطاع، والمملكة حريصة على استقطاب الشركات العالمية للاستفادة من المهارات والخبرات وأفضل الممارسات العالمية».

وأشار نائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الشراكة ستسهم في تقريب الكثير من المنتجات للعملاء مستفيدين بما نملك من تقنيات وذكاء اصطناعي، بالإضافة لابتكار أدوات أفضل للبائعين المحليين لتنمية أعمالهم عبر تجاوز الكثير من التحديات، والاستفادة من فرص النمو والازدهار الكبيرة التي تملكها المملكة، مؤكدا التزامهم تجاه المملكة سيسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن وزارة الاستثمار تسعى في ظل ازدياد الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين من الوصول إليها عبر تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.

الأهداف

