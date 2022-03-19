توجه لتصدير خدمات المقاولين السعوديين إلى الخارج

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وقال العبودي بمناسبة انطلاق النسخة الرابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الرابع اليوم، والذي تنظمه الهيئة برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، «إن من أهداف الهيئة تصدير مهنة المقاولات».
وأضاف «نأمل وجود فرص كثيرة للمقاولين السعوديين خارج حدود المملكة، بحيث يكون هناك تصدير للخدمات ومواد سعودية»، مبينا أن لدى الهيئة خطة لذلك وتعمل عليها بشكل تدريجي.
وأوضح أن هناك عددا من المقاولين السعوديين يعملون حاليا في بعض دول أوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت بوضع خطط وبرامج تساعد شريحة أكبر للعمل خارج المملكة بدعمهم ببرامج تمويلية من البنوك المحلية وتسهيل عملية نقل المعدات اللازمة للبدء مباشرة
بالمشروع والتمكن من المنافسة لاستقطاب مشاريع أكثر.
وذكر أن هذه الخطط تأتي بالتعاون مع بنك التنمية السعودي والجهات ذات العلاقة لإيجاد برامج تساعد في توفير أفضل الحلول للمقاولين مستقبلا.
وأفاد العبود بأنه في النسخة الأولى والثانية لمنتدى المشاريع المستقبلية، بدأت الهيئة بمشاريع محليه تجاوزت 600 مليار، الذي وضعها بصدارة الفعاليات بالشرق الأوسط لضخامة قيمتها، وفي النسخة الثالثة أضيفت دول الخليج، والآن في النسخة الرابعة تم تفعيل المشاركة للبعد الإقليمي باستضافة العراق.
ولفت إلى أن هذه الفعالية وضعت خطة لها لتكون مبادرة ضخمة بمشاريعها وقيمتها، وتقودها المملكة بالشرق الأوسط، ونأمل في السنة المقبلة أن يتوسع البعد الإقليمي ليكون دوليا.
منتدى المشاريع المستقبلية:
43 جهة مشاركة
3000مشروع مشارك
800 مليار قيمة المشاريع
2000 مقاول مشارك
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