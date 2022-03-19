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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركزي السعودي طرح مشروع «مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية»، داعيا العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وأوضح البنك المركزي السعودي أنه ستستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية» اعتبارا من 13 مارس 2022 ولمدة 30 يوما، مبينا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ والقواعد.



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