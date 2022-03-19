الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وزارة الإسكان عن 5 فئات لهم الأولوية في الحصول على شقق سكن مصر.

5فئات لهم الأولوية في الحصول على شقق سكن مصر :

1- المتزوج ويعول

2- الأرمل أو الأرملة ويعول

3- المطلق أو المطلقة وتعول

4- الأولوية لأبناء المحافظة الموجود بها الوحدة السكنية المُتقدم

5-أما في حال تساوي السن تكون الأولوية للأسرة التي تضم عددا أكبر من الأفراد.

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ،سيتم فتح باب الحجز، لوحدات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل من خلال موقع صندوف الاسكان لجميع الوحدات المطروحة غدا الأحد 20 مارس الجاري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التى وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقص

وحدات سكن مصر:

أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، حدائق أكتوبر، دمياط الجديدة، ناصر غرب أسيوط، الشروق.



وحدات دار مصر :

“السادات – 15 مايو – الشروق – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة – حدائق أكتوبر”

وحدات جنة:

“6 أكتوبر – المنيا الجديدة – القاهرة الجديدة – الشروق – العبور” بمساحات تتراوح بين 100 متر مربع، و151 مترًا مربعًا.



والجدير بالذكر أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتوسطي الدخل، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاماً.