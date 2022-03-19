شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المخابز: كل شيء متوفر فى مصر بفضل القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن كل شخص يفتح منشأة تجارية هدفه الحصول على رزقه بالحلال، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حديثه مع أحد أصحاب المخابز، شرح شرحا وافيا، للعملية الإنتاجية والدورة التى يقوم بها أصحاب المخابز الحرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "يجب الإشارة لأمر ما، الدقيق الذى يحصل عليه أصحاب هذه المخابز، الدولة لا يد فى دعمه، لأنه يعتمد على العرض والطلب، ولكن فى الفترة الأخيرة، البعض من أجل تحقيق الربح والتربح من رغيف الخبر".

وقال: "كل شيء متوفر من السلع فى مصر بفضل القيادة السياسية الحكيمة التى تدير مصر، والتفويض الذى حدث لوزير التموين بشأن عمل تسعيرة للرغيف والدقيق، سينعكس أثره خلال الفترة القادمة، وأطالب بتكثيف الرقابة لمنع التربح من وراء الأزمات".