شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تصنيع الأتوبيسات الخضراء في شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة قطاع الأعمال العام للتوسع في صناعة المركبات الخضراء، سواء السيارات أو الأتوبيسات أو التوكتوك الكهربائي، في إطار التوجه المصرى والعالمى نحو تلك المشروعات، للحد من الوقود الأحفورى من جانب وحماية البيئة، وضمان عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض من جانب آخر، ولا سيما في ظل استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.. تعرف على التفاصيل.

1 – تخطط وزارة قطاع الأعمال للتوجه لتصنيع مركبات الكهرباء منذ سنوات.

2 – جار الاتفاق على تصنيع مركبات متنوعة بالتعاون مع الصين وكوريا.

3 – ستكون شركة الهندسية للسيارات مهيئة لتصنيع الأتوبيسات الخضراء .

4 – تسعى الشركة لتصنيع اتوبيسات تعمل بالغاز كبديل للوقود التقليدي.

5 – تسعى شركة النصر لتصنيع سيارات مركبات كهربائية متنوعة .

6 – من المتوقع نقل " النوهاو" خلال الفترة المقبلة ، ولا سيما بعد التوسع في المشروعات.

7 – ستقدم الحكومة حوافز لصناعة المركبات الكهربائية والغاز بهدف انتشارها وتوسيعها.