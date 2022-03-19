شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم..خطة لإنتاج 111ألف برميل زيت و631 مليون قدم مكعب غاز يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 19-3-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها، تنفيذ خطة لزيادة الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات للعام المالى 2022-2023 ، بواقع 111 ألف برميل زيت و21 ألف برميل متكثفات و631 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تعدت الـ100 دولار للبرميل، تؤكد أننا ليس لدينا رفاهية الوقت والانتظار، وأنه يجب الإسراع بأعمال زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار

وخلال الجولة التفقدية بحقول ومشروعات شركة خالدة للبترول أوضح المهندس سعيد عبدالمنعم رئيس الشركة أنها قامت بزيادة الاستثمارات فى عمليات الحفر والإنتاج حيث تم زيادة عدد أجهزة الحفر من 5 ليصل إلى 10 أجهزة ، ومن المخطط زيادتها إلى 14 جهازاً فى نهاية العام المالى الحالى ،مما سيساهم فى زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات طبقا للخطة الطموحة المعتمدة للعام المالى 2022-2023 بواقع 111 ألف برميل زيت و21ألف برميل متكثفات و631 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

كما أوضح أنها قامت بالانتهاء من مشروعين لتركيب ضواغط بطاقة إنتاجية 10مليون قدم مكعب غاز فى اليوم لتعظيم الاستفادة من غاز الشعلة المحترق عن طريق إعادة ضخه لشبكة الإنتاج من حقول قادش وغرب هيرونوفير بالصحراء الغربية .

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي تتولى مصر رئاسته لمدة عام.

وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، الحرص على توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات المختلفة، وخاصة التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار مسيرة التعاون في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين مصر والسعودية.

واستعرضت السعيد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وذلك في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة في اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ببعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، التي تزور مصر في الفترة من 15-19 مارس الجاري، والتي تضم يوتسنا جو بوري، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، ومحمد الغزالي، مسئول مشروعات الايفاد بمصر، حيث تم بحث فرص التنسيق والتعاون المشترك مع الصندوق في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27 ، ومناقشة موقف برنامج التعاون الإنمائي مع الصندوق والمشروعات الجاري تنفيذها بتمويلات مقدمة من الإيفاد.

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتي تمتد لعقود نتج عنها دعم التنمية الزراعية والريفية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وأشارت "المشاط"، إلى أن قضايا المناخ أضحت تستحوذ على جزء كبير من اهتمام العالم في الوقت الحالي، وكذلك المؤسسات الدولية، وتعمل مصر على تنفيذ جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال خطط وطنية واضحة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول وشركاء التنمية في هذا الإطار، لاسيما في ظل استضافة قمة المناخ المقبلة COP27 في مدينة شرم الشيخ.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على اهتمام وزير المالية ومصلحة الضرائب بحصر المجتمع الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة داخل المجتمع؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "عبد القادر"، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة، من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين والمخاطبين بأحكام قوانين الضرائب بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الفترة القادمة فترة صعبة للغاية بالنسبة للصناعة المصرية وهو ما يستلزم التكاتف من قبل الجميع لتجاوز هذه الفترة، لافتا إلى أن جائحة كورونا كان لها تأثير على عدد من المصانع ونتائج الأعمال إلا أنه من ناحية أخرى مصر لم تغلق كما فعلت الكثير من الدول وهو ما مكننا من اقتحام أسواق جديدة لمنتجات دول اغلقت مصانعها، وهو ما دفعها للبحث عن إحلال وارداتها من هذه الدول بمنتجات أجود وارخص، وكانت هذه فرصة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.

وقال خلال إطلاق الدورة الثامنة لبرنامج ازدهار لتسريع الأعمال لقطاع الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف، أن قطاع الصناعات الكيماوية من أكبر القطاعات الصناعية التي حققت نمو 2020/ 2021 وبلغت حجم صادراته خلال 2021 نحو 6.6 مليار دولار بما يمثل نحو 23% من صادرات مصر بمعدل نمو يتجاوز 46%، مشيرا إلي أن هذا في جانب كبير منه يرجع للدعم الذي قدمته الدولة لمصدريها من خلال برنامج مساندة الصادرات الجديد ودعم الشحن لأفريقيا و فتح أسواق جديدة.