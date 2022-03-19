شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأسمنت تعلن توافر كميات تفوق 5 ملايين طن شهريا بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة منتجي الأسمنت في اتحاد الصناعات، توافر الأسمنت بالسوق المحلى بكميات كبيرة تزيد عن الخمسة ملايين طن شهرياً بما يفوق الطلب وأنه لا صحة لما يتم تداوله من نقص المعروض في السوق.

وأكدت شعبة الأسمنت، أن ما طرأ على الأسمنت من زيادة في أسعار البيع كان نتيجة لارتفاع أسعار الفحم والطاقة العالمية إلى أكثر من أربعة أضعف، ويشكل الفحم نسبة تتراوح ما بين 60 و70 ٪؜ من تكلفة الإنتاج، ويتم استيراده بشكل كامل، وأنه من غير المتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن الأسواق شهدت انخفاض أسعار الأسمنت نتيجة لمتغيرات العرض والطلب، على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية.

وتهيب شعبة منتجي الأسمنت بكل ذوي الصلة من تجار وموزعين ومقاولين ومطورين عقاريين، والمنابر الاعلامية المختلفة إلى توخي الحذر من بعض مروجي المعلومات المغلوطة الضارة والتي تشوبها أهداف ومصالح شخصية لبعض الأفراد والتي من شأنها إثارة الرأي العام وإحداث بلبلة بدون أساس.