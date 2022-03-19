شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم..المعدن النفيس يرتفع 30جنيها منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بحوالي 30 جنيها في كل عيار من الأعيرة المتداولة في مصر، وذلك منذ يوم 24 فبراير 2022 مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب يوم 24 فبراير ارتفعت مع بداية التداولات إلى مستويات 860 جنيها من العيار الرئيسي 21، ومع استمرار التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية، قفز الطلب على الذهب عالميًا ومحليًا ومن ثم شهدنا ارتفاع كبير في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم وفق آخر تطورات السوق المحلي، تسجل 890 جنيها للجرام من عيار 21، وبلغ سعر الذهب عيار 18 ما قيمته 763 جنيها للجرام، وعيار 24 يسجل 1017 جنيها للجرام.

أعلن إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الشعبة انتهت إلى قرار بعدم زيادة أسعار مصنعيات المشغولات الذهبية خلال 2022، وذلك في إطار دعم السوق وتنشيط حركة البيع والتداول، وكدعم للمستهلك خلال الفترة الحالية والوقوف بجانب الإجراءات الحكومية للتخفيف على المستهلك.

وأضاف واصف في تصريحات لبرنامج "أسواق" المذاع على تلفزيون الخليج 365، أنه بشكل سنوي كان يجرى زيادة المصنعيات من قبل المصانع بصورة تتناسب مع تكاليف الإنتاج، لكن خلال هذا العام اجتمعت شعبة المعادن واتخذت قرار بعدم زيادة المصنعيات خلال 2022.

وقال "واصف"، إن المصنعين قرروا تحمل الأعباء الزائدة وجميع التجارملتزمون بهذا القرار، مشيرا إلى أن المصانع تسعى إلى خفض تكاليف الإنتاج دعمًا للصناعة.