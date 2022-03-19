شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بزيارة مفاجئة لمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة، وذلك فى إطار زيارتها للمدينة صباح اليوم للمشاركة فى فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.

وتفقدت الوزيرة عددا من الوحدات الإنتاجية بالمجمع والذى يقع على مساحة 40 فدانا، ويضم 218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ويشمل قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، كما يضم المجمع مسجد وبنك ومطاعم وكافتيريات ومبنى إداري ومبنى ومعارض .

وتابعت الوزيرة خلال جولتها بالمجمع حركة الإنتاج بالوحدات التى بدأت الإنتاج الفعلى، واستمعت إلى بعض التحديات التى تواجه المستثمرين سواء فيما يتعلق باستكمال اجراءات التخصيص وتوافر مستلزمات الانتاج والقدرة على التصدير.