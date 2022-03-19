الاقتصاد

أسعار الريال السعودى فى الأسواق اليوم.. 4.18 جنيه للشراء و4.19 للبيع

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم ، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية لتوقف التداول تزامنًا مع الأجازة الأسبوعية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

 

 

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.18  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.18 جنيه للشراء.

 

4.19 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.12 جنيه للشراء.

 

4.20 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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