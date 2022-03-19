شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم 19 مارس 2021.. عيار 21 يسجل 890 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالأسواق، حيث استقر السعر عند مستويات 890 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، في حين أن السعر العالمي للمعدن النفيس يسجل 1920 دولار.

أسعار الذهب اليوم تسجل 890 جنيها للجرام من عيار 21، وبلغ سعر الذهب عيار 18 ما قيمته 763 جنيها للجرام، وعيار 24 يسجل 1017 جنيها للجرام والجنيه الذهب 7120 جنيها.

سجلت أسعار الذهب في البورصات العالمية مستويات غير مسبوقة يوم الثلاثاء 8 مارس 2022، إذ بلغت أونصة الذهب في التداولات 2060 دولار، وهو ما تسبب في صعود سعر جرام الذهب في مصر إلى 900 جنيها، ومنذ هذا التاريخ بدأ الذهب رحلة هبوط ملحوظة، حيث خسرت أونصة الذهب قرابة 140 دولار منذ ذلك التاريخ، لكن سعر الذهب في مصر تراجع 10 جنيهات فقط.

سعر الذهب في البورصة العالمية وفق سعر الإغلاق الأسبوعي 1920 دولار تقريبًا مقابل 2060 دولار بنسبة هبوط 7.2 % في البورصات العالمية، وهنا في مصر سجل الذهب من العيار الرئيسي 900 جنيها عندما كان الذهب في البورصة العالمية 2060 دولار، ومع هذا التراجع الكبير في أونصة الذهب العالمية لم نشهد تراجع يذكر في مصر، حيث سجل الذهب عيار 21 سعر 890 جنيها، بهبوط 10 جنيهات فقط، فما سبب عدم استجابة سعر الذهب في مصر للتراجعات العالمية.

وكشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية، لكن هناك عدة معايير تؤثر على الأسعار في مصر حاليًا، حتى لو لم نشهد تطور في السعر العالمي، لافتاً إلى أن أهم هذه العوامل هو سعر الدولار بالأسواق المصرية وعوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك حجم الاستيراد.

وأضاف: بشأن تطورات سوق الذهب في مصر ، خلال حديث مع ”الخليج 365”، أن الطلب على الذهب في مصر مرتفع الآن، وهناك تراجع في استيراد المعدن الأصفر الأمر الذي يجعل السعر في مصر مرتفع الآن رغم التراجع العالمي.