شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر لا تستجيب لهبوط المعدن بالبورصة العالمية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في البورصات العالمية مستويات غير مسبوقة يوم الثلاثاء 8 مارس 2022، إذ بلغت أونصة الذهب في التداولات 2060 دولارا، وهو ما تسبب في صعود سعر جرام الذهب في مصر إلى 900 جنيه، ومنذ هذا التاريخ بدأ الذهب رحلة هبوط ملحوظة، حيث خسرت أونصة الذهب قرابة 140 دولارا منذ ذلك التاريخ، لكن سعر الذهب في مصر تراجع 10 جنيهات فقط.

سعر الذهب في البورصة العالمية وفق سعر الإغلاق الأسبوعي 1920 دولارا تقريبًا مقابل 2060 دولارا بنسبة هبوط 7.2 % في البورصات العالمية، وهنا في مصر سجل الذهب من العيار الرئيسي 900 جنيه عندما كان الذهب في البورصة العالمية 2060 دولارا، ومع هذا التراجع الكبير في أونصة الذهب العالمية لم نشهد تراجعا يذكر في مصر، حيث سجل الذهب عيار 21 سعر 890 جنيها، بهبوط 10 جنيهات فقط، فما سبب عدم استجابة سعر الذهب في مصر للتراجعات العالمية.

كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية، لكن هناك عدة معايير تؤثر على الأسعار في مصر حاليًا، حتى لو لم نشهد تطور في السعر العالمي، لافتاً إلى أن أهم هذه العوامل هو سعر الدولار بالأسواق المصرية وعوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك حجم الاستيراد.

وأضاف بشأن تطورات سوق الذهب في مصر ، خلال حديث مع ”الخليج 365”، أن الطلب على الذهب في مصر مرتفع الآن، وهناك تراجع في استيراد المعدن الأصفر الأمر الذي يجعل السعر في مصر مرتفع الآن رغم التراجع العالمي.

أسعار الذهب اليوم تسجل 890 جنيها للجرام من عيار 21، وبلغ سعر الذهب عيار 18 ما قيمته 763 جنيها للجرام، وعيار 24 يسجل 1017 جنيها للجرام.