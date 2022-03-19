تراجع في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يسجل 889 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب في مصر تراجعت اليوم السبت مع بداية التعاملات بقيمة 4 جنيهات للجرام مع تراجع سعر المعدن عالميًا.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن سعر الذهب العالمي انخفض بنسبة بلغت 1.09%، في نهاية تداولات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، ليبقى تحت مستوى 1921 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، تأثراً بسعر المعدن عالمياً والذي صعد بسبب إعلان الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك قبل هبوط كبير خلال تعاملات أمس بسبب تراجع الأسعار العالمية.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 593 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 762 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 889 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1016 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7112 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس الجمعة، إلى نحو 1921 دولارًا للأوقية.