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سعر اليورو اليوم السبت.. استقرار العملة الأوروبية فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 17.21 جنيه للشراء، و 17.48 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.21 جنيه للشراء، و 17.34 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.28 جنيه للشراء، و 17.43 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.28 جنيه للشراء.

 

17.43 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.21 جنيه للشراء.

 

17.48 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.21 جنيه للشراء.

 

17.45 جنيه للبيع.

 

15da6ababc.jpg

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.21 جنيه للشراء.

 

17.44 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.24 جنيه للشراء.

 

17.44 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.24 جنيه للشراء.

 

17.44 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.26 جنيه للشراء.

 

17.41 جنيه للبيع.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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