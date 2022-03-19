شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المزايا الضريبية بقانون المشروعات وآليات توفيق أوضاع مشروعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بخدمة العملاء، بما يسهل حصولهم على الخدمة المتكاملة من الجهاز، خاصة الجمهور الراغب في الاستفسار عن المزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعات الجديد، ومنها الضريبة القطعية المبسطة لأصحاب المشروعات وكذلك طرق وآليات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والمزايا والحوافز المقررة لتلك المشروعات فور إصدار تراخيصها وأوراقها الرسمية، بالإضافة إلى توضيح خدمات الجهاز المالية والفنية وذلك بإعطاء الجمهور إجابات واضحة والرد على استفساراتهم بفاعلية، وكذلك متابعة العقبات التي تواجههم ووضع حلول سريعة لها.

قال هاني مجدي مدير خدمة العملاء بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يكثف جهوده بشكل مستمر للارتقاء بخدمة العملاء لتحسين الخدمات والإجراءات المقدمة للعملاء والجمهور كافة، وخاصة خدمة الرد على الاستفسارات عبر الخط الساخن 16733، حيث يتم من خلاله التعامل مع استفسارات الجمهور المتعلقة بكافة الخدمات التي يقدمها الجهاز وفق قانون تنمية المشروعات الجديد ومنها الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم التعامل أيضًا مع الشكاوي الواردة عبر الخط الساخن 16733 وإعطاء المتصل رقم شكوى يتم الرد عليها خلال 5 أيام عمل.

وأكد مجدي على أن الارتقاء بخدمة العملاء يعتمد على فهم رغبات العملاء واحتياجاتهم وطلباتهم وذلك لسرعة الرد عليهم لتوفيرها من خلال خدمة متميزة ذات جودة عالية تساعد العملاء على الحصول على إجابات واضحة لاستفساراتهم وتعريفهم بآليات الحصول على تلك الخدمات بأسهل طريقة وفي أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى خدمة العملاء والشكاوى بالجهاز حصلت على المركز الأول في استطلاع رأي مركز المعلومات بمجلس الوزراء وذلك في سرعة الاستجابة والرد على الطلبات والاستفسارات وحسم الشكاوى ، بنسبة استجابة بلغت 100 % وذلك على مدار 7 سنوات مضت.

وأشار مدير خدمة العملاء بالجهاز، إلى أنه في إطار اعتماد جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز على استراتيجية واضحة لدعم وتمكين المرأة وتعظيم دورها اقتصاديا واجتماعيا، تم توفير خط تليفون ساخن إضافي من الخط الرئيسي 16733 باختيار رقم "3"، وذلك لاستقبال المكالمات منهن واطلاعهن بتفاصيل الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة، وكذلك للرد على الاستفسارات وحل الشكاوى المتعلقة بهن.

جدير بالذكر، أن جهاز تنمية المشروعات يتيح للمواطنين خدمة الخط الساخن للجهاز 16733 طوال أيام الأسبوع من الساعة 8:30 صباحاً حتي 9:00 مساءً لاستقبال المكالمات لمعرفة تفاصيل الخدمات التي يقدمها الجهاز والرد علي استفسارات وشكاوي المواطنين والعملاء، بجانب مد فترة الرد على الاستفسارات حتى الساعة 12:00 صباحًا تزامنًا مع الحملات الإعلانية التي يطلقها الجهاز عبر وسائل الإعلام، وذلك للرد على استفسارات الجمهور مما يزيد من فاعلية هذه الحملات بشكل أكبر، ذلك بالإضافة إلى توفير خدمات التفاعل المباشر مع العملاء والمواطنين من خلال الصفحة الرسمية للجهاز علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.



