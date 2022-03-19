شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون دولار واردات مصر من الرنجة في ديسمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من الرنجة "السمك المدخن" ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من أسماك الرنجة المجمدة نحو 24 مليون و797 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 11 مليون و815 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 12 مليون و982 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات الرنجة جاءت ضمن الواردات المصرية من أهم السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و20 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 916 مليون و370 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 104 مليون و395 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من الرنجة قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من أسماك الرنجة نحو 268 مليون 335 ألف جنيه "17 مليون و889 ألف دولار" في شهر نوفمبر الماضي، بينما كان نحو 229 مليون و335 ألف جنيه "15 مليون و289 ألف دولار" في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 39 مليون جنيه "2 مليون و600 ألف دولار".

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى لتسجل نحو 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 21.6٪.