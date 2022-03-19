شكرا لقرائتكم خبر عن هاليبرتون وشلمبرجير لخدمات حقول النفط تعلقان نشاطهما في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركتا خدمات حقول النفط الأمريكيتان هاليبرتون وشلمبرجير يوم الجمعة تعليق أو وقف عملياتهما بروسيا ردا على العقوبات الأمريكية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب قيام شركات الطاقة وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية بعمليات خروج واسعة النطاق وبعد سلسلة من حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توفير تكنولوجيا النفط لروسيا أو استيراد منتجات الطاقة الخاصة بها.

وقالت شركة هاليبرتون إنها علقت على الفور أنشطتها في المستقبل وستنهي عملياتها في روسيا بعد أن أنهت في وقت سابق شحن الأجزاء والمنتجات الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.

وقالت شركة شلمبرجير في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها أوقفت إرسال الاستثمارات والتكنولوجيا الجديدة إلى روسيا على الرغم من استمرار نشاطها الحالي امتثالا للقوانين والعقوبات الدولية. وامتنعت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة عن التعليق على عملياتها في روسيا.

وأوقفت شركات الطاقة بي.بي وشل وإكوينور وإكسون موبيل نشاطها أو أعلنت خططا للخروج من عملياتها في روسيا.