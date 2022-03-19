شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى 7 أسهم ربحية خلال الأسبوع الماضي.. "الإسكندرية للحاويات" في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت البورصة المصرية، صعودا قياسيا لعدد من المؤشرات خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت 7 أسهم بنسبة تجاوزت أكثر من 10%، وضمت القائمة كلًا من:

1- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 38.64% ليغلق عند مستوى 8.540 جنيه.

2- شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 21.67% ليغلق عند مستوى 12.070 جنيه.

3- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 15.75% ليغلق عند مستوى 13.010 جنيه

4- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 13.30% ليغلق عند مستوى 101.970 جنيه.

5- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 13.11% ليغلق عند مستوى 24.590 جنيه.

6- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بنسبة 13.02% ليغلق عند مستوى 3.560 جنيه.

7- راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 12.84% ليغلق عند مستوى 2.460 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 10726.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 1894.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.18% ليغلق عند مستوى 2848.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.81% ليغلق عند مستوى 13167.08 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4465.55 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 14.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 404.8 مليار جنيه إلى 414.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.6 مليار جنيه إلى 121.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 522.4 مليار جنيه إلى 535.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%.