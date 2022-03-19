شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لانضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة المالية، على التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وهي آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات من منافذ بيعها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، وللشركات الراغبة في الانضمام للمنظومة، هناك 7 خطوات وهي:

1- إرسال إيميل ببيانات الشركة وبيانات المفوض من الشركة، ثم يتم إنشاء الملف الرقمي للشركة، ويتم إرسال دعوة التسجيل على إيميل المفوض ومن خلالها يتم تسجيل الحساب الخاص بمفوض الشركة (غير مطلوبة للمسجلين بالفاتورة الالكترونية).

2- نظام التكويد بالمنظومة من خلال تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GSI) أو نظام تكويد (EGS) وهو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC).

3- إرسال هذا البيان إلى المصلحة في صورة رقمية للحصول على موافقة المصلحة قبل استخدام تلك الأكواد (غير مطلوبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الالكترونية و يستخدموا ذات الأكواد).

4- يجب التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف/ خدمات أخرى للحصول على موافقة المصلحة قبل استخدامها على منظومة الإيصال الالكتروني (في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار إيصالات تتضمن هذه الأكواد.

5- التكامل مع الحل الفني من خلال استلام الممولين المشاركين في التشغيل التجريبي لـلينك الخاص بـSDK الذي يحتوى على شرح أساليب وطرق التكامل بين النظم المحاسبية / نقاط البيع لدى الممول ومنظومة الإيصال الالكتروني.

6- على الممول الرجوع إلى الشركة المنفذة لأنظمة الممول الإلكترونية (ERP) أو فريق الـIT لدى الممول لتنفيذ خطوات التكامل، ثم البدء في اختبارات التكامل مع المنظومة، وبعد ذلك البدء في إرسال الايصالات إلى المنظومة.

7- توفر وزارة المالية دعم متكامل وبشكل مرضي للشركات وخاصة الشركات الموجودة في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وسيتم الإجابة على كافة الاستفسارات، كما سيتم تقديم الدعم بكافة الصور سواء ميدانيُا أو هاتفيًا أو عن طريق الايميل .