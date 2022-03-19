شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت جمالا بـ18 مليون دولار فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية من الجمال ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات الجمال من فصائل حية نحو 18 مليون و255 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و308 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 12 مليون و947 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن واردات الجمال الحية جاءت ضمن الواردات المصرية من أهم السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و20 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 916 مليون و370 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 104 مليون و395 ألف دولار.

وفي أغسطس الماضي ارتفعت الواردات المصرية من الجمال بشكل كبير، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الجمال وغيرها من فصائل الجمال نحو 13 مليون و444 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، بينما كانت 632 ألف دولار فقط فى شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 12 مليون و812 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 21.6٪.