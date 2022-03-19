شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات: 15.5 مليون محفظة إلكترونية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن وصول عدد المحافظ الإلكترونية إلى 15.5 مليون محفظة إلكترونية بحلول نهاية شهر نوفمبر الماضي، منخفضة من 16.3 مليون محفظة في نهاية يونيو عام 2021.

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا فى الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.

وسبق أن اعتمد البنك المركزي المصري إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول وكذا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجاناً ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيداً لتغيير مقدم الخدمة.

وجاء إنشاء البوابة الإلكترونية جاء في ضوء حرص البنك المركزي المصري على توفير المزيد من الخدمات المالية الرقمية الإلكترونية التي تتسم بالسهولة والمرونة لتناسب جميع أطياف المجتمع، وبما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي أقل اعتماداً على النقد، وذلك في إطار تنفيذ رؤية وقرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.