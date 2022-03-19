شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 30.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، يليه سهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 23.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 550.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 24 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 504.7 مليون جنيه، ثم "الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول 28.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 316.4 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 2.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 271.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 11.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 202.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 23.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 190.3 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا والبنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 19.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 181.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 30.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 147.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول بلغ 18.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 138.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 10726.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 1894.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.18% ليغلق عند مستوى 2848.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.81% ليغلق عند مستوى 13167.08 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4465.55 نقطة.