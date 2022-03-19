شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مليار ريال قيمة 3000 مشروع بمنتدى المشاريع المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس قطاع خدمات القطاع في الهيئة السعودية للمقاولين ناصر بن فصلا، عن أن منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الرابعة، سيضم أكثر من 3000 مشروع تبلغ قيمتها نحو 800 مليار ريال، ومشاركة أكثر من 2000 مهتم ومتخصص بالقطاع، من المقاولين وملاك المشاريع والجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل وشركات التأمين والموردين ومراكز الدراسات والأبحاث والمستثمرين.

جاء ذلك خلال عرض شامل قدمه رئيس قطاع خدمات القطاع خلال توقيع الهيئة السعودية للمقاولين عقود رعاية مع 31 راعيا من كبار الشركات والمؤسسات المحلية المعروفة، إضافة إلى إطلاق جوائز التميز، ومشاركة المشاريع المتوسطة والصغيرة، فيما بدأت الهيئة السعودية للمقاولين في توسيع نطاق المشاركة الإقليمية في النسخة الرابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الرابع، الذي تنظمه الهيئة، بمشاركة جمهورية العراق.

ولفت «ابن فصلا» إلى أن المنتدى يهدف إلى التحول لمنصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم، مشيرا إلى أنه فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى مساعدته للجهات الداعمة للمشاريع لمعرفة التوجهات المستقبلية.

وأفاد رئيس قطاع خدمات القطاع في الهيئة السعودية للمقاولين بأن مشاريع رؤية المملكة 2030 ستكون في صدارة المنتدى، بالإضافة إلى عدة قطاعات مثل مشاريع النفط والغاز، والبتروكيماويات والبنية التحتية والطاقة والكهرباء، ومشاريع الإسكان ومشاريع التعدين ومشاريع التشغيل والصيانة.

وأكد نائب أمين عام الهيئة م. أحمد العبودي أن المنتدى أصبح منصة وطنية وإقليمية، يستعرض أبرز المشاريع وأضخمها في المنطقة، ويعكس التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة بقيادتها الحكيمة.

ووقع نائب أمين عام الهيئة م. أحمد العبودي، عقود الرعاية مع 31 راعيا من كبار الشركات والمؤسسات المحلية، التي حرصت على الشراكة مع المنتدى الذي يجمع بين الجهات المالكة للمشاريع والمقاولين والاستشاريين والمختصين من جميع القطاعات.

من جانبها، استعرضت إداري المؤتمرات والمعارض في الهيئة هيا الدوسري، جوائز التميز في قطاع المقاولات، التي تنقسم إلى فئتين، الأولى وتضم خمس فئات تشكل: أفضل مقاول، وأفضل مصنع، وأفضل مشروع، وأفضل رائد أو رائدة أعمال، وجائزة الابتكار، في حين تشمل الفئة الثانية، جوائز خدمات الهيئة، وتتوزع على أكثر المستفيدين من العقود النموذجية، وجائزة الخدمات الاستشارية، وجائزة أكثر المستفيدين من البرامج الأكاديمية.

وينطلق المنتدى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غدا الأحد، على مدار يومين من 21 - 22 مارس، بمشاركة أكثر من 43 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويستعرض تفاصيل المشاريع التنموية.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تتيح فرصة التسجيل لحضور المنتدى لمن داخل المملكة وخارجها على رابط الموقع الإلكتروني.