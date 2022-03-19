شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الموارد للشؤون العمالية يبحث مقترحات تطوير سوق العمل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، الأربعاء الماضي، برفقة مدير عام الامتياز التشغيلي وتحول الأعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إبراهيم غروي.

وكان في استقبالهم مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، الذي أطلعهم على سير العمل قبل لقائه عملاء برنامج «الصفوة» بالمنطقة الشرقية، للبحث عن أبرز التحديات، التي تواجه عملاء برنامج «الصفوة»، والمقترحات التي يمكن تطويرها لسوق العمل، وذكر الرشودي خلال كلمته الافتتاحية للملتقى أنه يتمنى أن يصل البرنامج للتنبؤ باحتياجات سوق العمل ويحقق الخدمات المرجوة.

وأكد أن الهدف من الاجتماع مع العملاء للبحث عن السبل، التي تهدف إلى تحسين تجربة العميل.

من جانبه، أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل بالجهود، التي يقوم بها الوكيل وحرصه، مؤكدا أنه دائما يتلمس حلول المشكلة ويبحث عن الحلول لاستيفاء كل خدمات الوزارة.

والجدير بالذكر، أن الوزارة تصنف المنشآت ضمن عملاء برنامج «الصفوة» في حال التزامها بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملا سعوديا.

ومن شأن البرنامج أن يرفع التنافسية بين المنشآت الواقعة تحت إشراف الوزارة، مما ينعكس إيجابًا على رفع نسب التوطين وحرص المنشآت على البقاء ضمن نطاق التصنيف المتميز أو الارتقاء لما هو أعلى منه مستوى.