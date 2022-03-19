شكرا لقرائتكم خبر عن 51 مليار ريال إجمالي التداولات بسوق الأسهم في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معدل التداول اليومي بسوق الأسهم الرئيسية انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 8 % ليصل إلى 10.24 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت 51.2 مليار ريال مقارنة بـ11.18 مليار ريال وبقيمة إجمالية 55.90 مليار ريال، خلال الأسبوع قبل الماضي.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية، تعاملات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.7 % بزيادة 85 نقطة ليغلق عند 12769 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي، عند 12684 نقطة.

واستمرت الشركات المدرجة في السوق السعودي في الإعلان عن النتائج المالية للعام المالي 2021، إذ أعلنت 23 شركة نتائجها المالية خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي، تنفيذ «فوتسي راسل» لتغييراتها في السوق السعودي حسب مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وقرر البنك المركزي السعودي «ساما» رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» من 100 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس.

وسجلت 8 قطاعات ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي، تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 3.3 %، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.2 %، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2 %، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.9 %، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.6 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.4 %، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.9 %، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %.

وسجل 12 قطاعا انخفاضا تصدرها قطاع المرافق العامة بنسبة 9 %، وتراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.3 %، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.8 %، ثم التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.7 %، والنقل بنسبة 1.4 %، وتجزئة السلع الكمالية وقطاع الاستثمار والتمويل، وقطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.3 %، بينما انخفض قطاع الصناديق العقارية المتداولة وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.7 %، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.5 %، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.4 %، بينما استقر قطاع الأدوية دون تغير.

وسجلت أسعار أسهم 59 شركة ارتفاعا بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار 149 شركة، واستقرت أسعار 3 أسهم دون تغير.

وشهد الأسبوع الماضي، تنفيذ 60 صفقة خاصة على عدد من الشركات بنحو 44.3 مليون سهم وبقيمة 1.44 مليار ريال.