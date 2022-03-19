شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع والدولار يرتفع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الجمعة، فيما تتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية يناير، مع متابعة آخر مستجدات المباحثات بين روسيا وأوكرانيا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.47 % أو بنحو 9.20 دولارعند 1934 دولارا للأوقية، فيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 % مسجلا 1933.25 دولار للأوقية، بعد تراجعها عند 1894.70 دولار للأوقية يوم الأربعاء الماضي وهو أدنى مستوى منذ الثامن والعشرين من فبراير.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.75 % عند 25.43 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنحو 0.18 % إلى 1027.97 دولار للأوقية، بينما صعد سعر البلاديوم الفوري 3.51 % مسجلا 2605.29 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات بنحو 0.1 % عند 98.069 نقطة.